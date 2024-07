Skull and Bones går til Steam for 22. august-tilknytning

HQ

Det irregulære sjøkamp-actionrollespillet Skull and Bones har satt en dato for når det vil ankre opp i Steams farvann. Den 22. august vil spillere på Valves plattform kunne seile på havet og bli med på flerspiller- og Seasons-innholdet, etter å ha avsluttet PC-eksklusiviteten på Epic Games Store (og Ubisoft Connect, selvfølgelig).

Sesong 3 er satt til å ankomme senere i sommer, og legger til en 5v5 PvP-modus, så vi ville ikke bli overrasket om Ubisoft benyttet anledningen til å gjøre det samme dag.

Skull and Bones var et av de mest beryktede utviklingshelvetene de siste årene, og lanseringen 16. februar var nesten en forhåndsavgjort konklusjon. Det ser imidlertid ut til å ha klart å etablere en stabil nok spillerbase til at Ubisoft ikke har kastet bort støtten til spillet. Vi får se hvordan Skull and Bones gjør det i disse nye farvannene.

