HQ

Med tanke på at de har fått servert en drøss med utsettelser av spillet i nesten ti år er det ikke rart mange har gitt opp Skull and Bones. Det kan derimot ikke Ubisoft på grunn av økonomisk støtte fra Singapor, så her kommer et lite livstegn.

Skull and Bones skal ha en lukket beta fra 25. - 28. august, og om du ønsker å se om spillet har blitt like bra etter andre lukkede tester som utviklerne hevder kan du melde din interesse her.