Skull and Bones utsettes atter en gang - lanseres i mars 2023

HQ

Mange har humret over at både Skull and Bones og Sonic Frontiers ville lanseres kort tid etter storspill som Call of Duty: Modern Warfare II og dagen før God of War: Ragnarök, og nå har i alle fall Ubisoft innsett at det nok ikke er lurt.

Ubisoft Singapore forteller nemlig at de har bestemt seg for å utsette Skull and Bones en femte gang, så spillet vil nå lanseres den 9. mars i stedet. Selv om spillet visstnok er ferdig sier de at det trenger fire måneder med finpussing og noen små endringer basert på tilbakemeldinger fra de som har testet en tidlig utgave de siste månedene. Vi får se om dette er nok til å skape mer hype rundt "Assassin's Creed Black Flag-spinoffen" i 2023.