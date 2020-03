Sky: Children of the Light kommer til Nintendo Switch i 2020

Thatgamecompany, studiet bak Journey og Flower, har annonsert at deres eventyr Sky: Children of the Light har blitt lastet ned over 10 millioner ganger av fans over hele verden. Dette er en viktig milepæl, som de har nådd etter å ha vunnet flere priser som Apples "iPhone Game of the Year" og Mobile Game Awards' "Game of the Year - People's Choice".

Studioet har også annonsert at spillet vil komme til Nintendo Switch, som blir den første konsollen som får spillet, og det skjer senere i år. I tillegg har studioet også annonsert at de har jobbet med å få spillet klart på Google Play, og forventes å lanseres der i april. Du kan forhåndsregistrere deg http://bit.ly/PreregisterSky" target="_blank">her</a> for mer informasjon om spillet.

Studioet lover også å innføre crossplay-støtte i spillet, som lar mobilspillere koble seg til kosnollversjonene etter hvert. Sjekk ut Switch-traileren nedenfor.