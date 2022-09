Sky: Children of the Light kommer til PlayStation i desember

HQ

Sky: Children of the Light er som kjent det sosiale mobilspillet der du sammen med spillere over hele verden får utforske et eldgammelt rike iført en magisk kappe som gir deg muligheten til å fly. Spille ble opprinnelig utgitt for iOS i 2019, etterfulgt av Google Play et år senere. I 2021 gjorde eventyret sitt inntog i konsollverdenen via Nintendo Switch, og nå er det snart mulig for PlayStation-spillere å bli med på eventyret.

Utvikleren Thatgamecompany har tidligere gitt oss kritikerroste titler som Journey, Flower og Flow, og Sky: Children of the Light leverer samme høye kvalitet som forgjengerne, om ikke enda høyere. I desember inntar tittelen PlayStation og vi håper inderlig at det gjelder både PlayStation 4 og 5. Vi venter fortsatt på en nøyaktig utgivelsesdato.