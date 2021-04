Sky: Children of the Light kommer til Switch i juni

Utvikleren av både Flower og Journey, That Game Company, står bak det sjarmerende indiespillet Sky: Children of the Light, som er litt annerledes enn studioets tidligere...

Sky: Children of the Light kommer til Nintendo Switch i 2020

den 19 mars 2020 klokken 14:14 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Thatgamecompany, studiet bak Journey og Flower, har annonsert at deres eventyr Sky: Children of the Light har blitt lastet ned over 10 millioner ganger av fans over hele...