Skybound leter etter støttespillere for å lage et AAA Invincible-spill.

HQ

Skybound Games har faktisk laget noen forskjellige Invincible prosjekter opp gjennom årene. Vanligvis har det dreid seg om mindre titler, som mobilrollespillet Invincible: Guarding the Globe eller den visuelle romanen Invincible Presents: Atom Eve, men dette kommer til å endre seg i fremtiden.

Skybound har lansert en crowdfunding-kampanje på Republic, der de søker etter støttespillere som kan hjelpe dem med å lage et AAA-spill Invincible. Det skal lages av et team på over 30 personer som består av veteraner fra EA, Activision Blizzard og Amazon Games, og det blir faktisk studioets første forsøk på AAA.

Prosjektet har allerede samlet inn rundt 18 millioner dollar fra investorer, men Skybound er fortsatt på jakt etter hjelp fra fansen for å sikre at de har nok penger til å utvikle spillet. I skrivende stund har fansen samlet inn 450 000 dollar, men finansieringsmålet strekker seg til 5 millioner dollar, der støttespillere kan bidra med minst 100 dollar og maksimalt 5 millioner dollar. Fristen er 30. april 2024, altså om rundt to uker.

På Republic står det litt om prosjektet: "Ved å utvikle dette spillet internt, under full kontroll av vårt team av franchise-interessenter og selveste Invincible IP-skaperen Robert Kirkman, skaper vi et svært ettertraktet spill som garantert vil trollbinde både fans av tegneserien, den globale TV-suksessen og seriøse spillere med denne unike Invincible-opplevelsen.Ved å skape dette prosjektet internt vil vi dessuten høste fordelene ved å være både rettighetseier, utvikler og utgiver, noe som gir økt verdi for våre interessenter."

De fortsetter med å legge til: "Hvis du følger serien, kan du forestille deg nøyaktig hva du kan forvente deg av dette videospillet: massevis av action, fantastisk spill- og karakterdesign og selvfølgelig en god dose blod."

Det er ikke nevnt noe om tidslinjen for produksjonen av spillet, men det vil utvilsomt ligge noen år frem i tid hvis det fortsatt er på finansieringsstadiet.