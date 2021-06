Skydome blander MOBA og tower defense

Gamigo US Inc. har nylig sluppet en ny trailer for deres kommende tower defense/MOBA Skydome, en tittel som byr på en kombinasjon av unike funksjoner som ikke har blitt utforsket tidligere.

Skydome er designet som et kompetitivt 4v4-multiplayerspill, og ser to lag konkurrere mot hverandre på en delt arena hvor det ikke er noen direkte PvP. I stedet skal spillerne forsvare basen sin mot bølger av angripende fiender, ved å bruke en serie konstruerbare tårn, feller og vegger for å bremse fiender og hjelpe til med å beseire dem. I denne forbindelse er det veldig mye et tower defense-spill, der spillerne må jobbe sammen for å forsvare basen sin fra fiender, men siden det er en rekke Champions å velge mellom, hver med deres unike evner og tårn, er spillet også en MOBA.

Hver Champion kommer med en liste over angrep, trekk og Intervention-ferdigheter som er virkelig spesielle for dem, og hver passer en definert rolle som gjenspeiler hva de kan bringe til laget. Noen Champions utmerker seg med å påføre skade og er bedre egnet til å håndtere fiendehordene, mens andre, for eksempel Support-klassen, har spesielt kraftige Intervention-ferdigheter for å ødelegge motstandernes strukturer og forsvar - derav den kompetitive flerspillerdesignen.

For å få en forståelse om hvordan Skydome skiller seg ut fra konkurrentene, var vi her på Gamereactor nylig heldige nok til å delta på en guidet spilløkt hvor vi fikk også stille Kinship noen spørsmål om spillet.

Til å begynne med stilte vi spørsmål om tempoet i en kamp, og hvor lenge et spill vanligvis varer. Kinships svar på det var: "For Skydome it's a little bit shorter. The average match time would be around 18 minutes, and there will be no matches that last more than 25 minutes. Once you get to the 20th wave, we are going to spawn the final boss, and what happens with the final boss is that once he is defeated, the enemy team loses."

Vi spurte også Kinship om utfordringen med å sette seg inn i Skydome, et tema som ofte preger spill i MOBA-sjangeren. De fortalte oss: "During the development, we had a bar of how difficult the game could be, how challenging and how many things the player would need to manage, and what we thought is that we have a sort of an imaginary budget. This is how much we want to task the player. What we don't want to do is overwhelm the player with stuff and attributes and different statistics. Everything we can make a little bit simpler, we want to. The focus of Skydome is about working together, and teamwork and coordination, rather than individual strategy or gameplay skill."

Siden Skydome for øyeblikket er i en lukket beta og på vei til Steam Early Access i juli, med planer om å lanseres for fullt i høst, spurte vi Kinship om deres fremtidige planer for spillet. "The amount of things we want to do is uncountable," sa Kinship. "The roadmap is already super full."

For å følge opp dette berørte vi også kosmetikk og hvordan det skal integreres, og hvordan dette også gjør at Skydome kan skille seg ut fra konkurrentene. We want to make the Skydome experience as balanced as possible, so there's no pay-to-win," sa Kinship. "Regarding customisation, we do have this idea about seasonal passes and seasonal events, Halloween, Christmas, and even some standalone skins." Utvikleren nevnte også, "One thing we are very, very hyped up about is the wall customisation, because this is something that doesn't exist in any game. There's no game like this where you can build walls like we do."

Med planer som finner sted allerede i august, og en Early Access-periode i juli, spurte vi Kinship om det er noen flere kart eller spillmoduser planlagt for fremtiden. "For every single map, we have three different layouts, which would just be a change of topology," nevnte Kinship. "So, change of position, size of the lanes. There's a map currently that only has one lane, and you have to defend it a little bit differently. The other thing we are going to do is create game modes. Those are mainly going to be for fun, so to say, but not exactly the core, or main experience of Skydome."

Du kan melde deg på Skydomes lukkede beta i dag (via denne lenken) for sjekke det ut før det går inn i Early Access neste måned. For en nærmere kikk på hva Skydome har å by på, sjekk ut traileren ovenfor.

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.