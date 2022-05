Skyrim: Anniversary Edition ser ut til å komme til Nintendo Switch

HQ

Det har tross alt gått et halvt år siden Skyrim fikk en ny lansering, så det var jo bare et spørsmål om tid før det ville skje igjen, eller hva? Siden lanseringen i 2011 har spillet blitt sluppet i forskjellige utgaver ganske mange ganger og nå er det mye som tyder på at det vil skje igjen. Anniversary Edition er den nyeste utgaven, som ble sluppet på PC, Xbox og PlayStation i november i fjor. Nintendo-eiere fikk ikke ta del i denne jubileumsfeiringen, men nå ser det ut til at de får bli med på festen likevel.

Forrige uke fikk Skyrim: Anniversary Edition til Switch nemlig en aldersmerking i Taiwan. Denne ble dog fort fjernet, men Switch Brazil lyktes i å ta et skjermbilde før det. Nintendo har ikke bekreftet at det kommer noen Anniversary Edition til Switch, men en aldersmerking pleier som regel å være en ganske sikker bekreftelse.

Skyrim er allerede tilgjengelig på Switch i form av Special Edition fra 2017, men har altså ikke det ekstra innholdet som Anniversary Edition byr på, som det nye fiskesystemet og overlevelsesmodus.