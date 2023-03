Skyrim får mer innhold etter hvert som ChatGPT genererer nye oppdrag

HQ

Det er to hovedgrunner til at The Elder Scrolls V: Skyrim fortsetter å være veldig populært den dag i dag. Først og fremst fordi det er et helt strålende spill, men også fordi det fortsatt er det siste hovedspillet i serien til tross for at det ble utgitt i 2011.

Noe sannsynligvis svært få av oss tenkte på da det klassiske rollespillet ble utgitt var muligheten til å få en AI til å skape et uendelig antall oppdrag for oss. I dag er det få tekniske ting som er mer populært enn AI, og ChatGPT er sannsynligvis den vanligste ved å kunne hjelpe deg med alt fra å få de beste oppskriftene på peanøttsmørkaker til å gjøre leksene dine og skrive spennende filmmanus.

YouTuber Joov innså at sistnevnte kunne passe perfekt for et RPG, og bestemte seg for å innlemme ChatGPT i Skyrim. I utgangspunktet førte dette for det meste til kjedelige henteoppdrag, men etter litt finjustering hadde Joov plutselig en endeløs strøm av innhold.

Du kan sjekke ut resultatet nedenfor. Kanskje dette er et hint om fremtiden der spillet ditt ikke nødvendigvis har det samme innholdet som vennene dine lenger, med en AI som skreddersyr eventyr for deg. Det åpner også for spill som aldri går tom for innhold, da det alltid vil være nye oppdrag å spille.

Høres dette bra ut for deg?