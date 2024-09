Skyrim-veteran sier det vil være nesten umulig for Elder Scrolls VI å innfri forventningene

HQ

Fravær gjør savnet større, eller hva det nå heter. Dette gjelder spesielt for spillbransjen, der store serier som Grand Theft Auto og The Elder Scrolls har gått mer enn et tiår uten en ny utgivelse.

The Elder Scrolls VI har en enorm bør på sine skuldre på grunn av fansens forventninger, og i et intervju med Kiwi Talkz sa Bethesda-veteran og Skyrim-designer Bruce Nesmith at det ville være "nesten umulig" for spillet å innfri forventningene.

"Fansen som ønsker å kjøpe Elder Scrolls 6, deres forventning kommer til å være nesten umulig å oppfylle," sa han. "Markedsføringsavdelingene legger bare hodet i hendene og gråter over dette."

Hvis spillet ikke er perfekt, tror Nesmith at det vil bli sett på som en fiasko. Det er store sko å fylle, men når du bruker mer enn ti år på å lage et spill vil den typen press bygge seg opp. Det er tross alt begrenset hvor mange flere Skyrim-nyutgivelser folk orker, og etter Starfields lunkne mottakelse håper spillerne at Bethesda kan gå utenfor sin vanlige formel.