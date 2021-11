Skyrim-brettspill nådde crowdfunding-mål på 28 minutter

HQ

Den 11. november er det duket for The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition, en ganske massiv oppdatering av det klassiske rollespillet med masser av ekstra innhold, som slippes for å feire tiårsjubileet til en seriøs kandidat til å være kanskje det beste rollespillet gjennom tidene. Men dette er ikke det eneste nye Skyrim-relaterte produktet som er på vei.

Mophidius Entertainment har nå lansert en crowdfunding-kampanje for noe som heter The Elder Scrolls V: Skyrim The Adventure Game, kort sagt et brettspill fokusert på samarbeid for opptil fire spillere. Det ser ut til å inneholde alt du kan be om fra et Skyrim-spill (om piler i kneet er inkludert, vet vi ikke), og det ser også virkelig påkostet ut.

Prisen er £220 (omtrent 2600 kroner), og det gir deg mange komponenter for pengene. Ettersom kampanjen nådde målet på 28 minutter har den allerede begynt å gå mot delmålene med 32 dager igjen. Sjanser er altså stor for at det ender med en ganske enorm pakke. Det finnes til og med utvidelser om du vil ha enda mer Skyrim.