Skyrims skoger har aldri sett bedre ut takket være denne nye modden.

Hvis du noen gang har spilt en skogsalv i The Elder Scrolls V: Skyrim, har du kanskje blitt skuffet over at skogene i Nords land er ganske mangelfulle. Det er nok av ville områder, men å si at skogene er tette, ville være en overdrivelse.

Her kommer Fabled Forests, en ny mod fra Kojilama som byr på frodige skoger uten at det går på bekostning av mange rammer i spillet ditt. Det er mange trær i verden, og de varierer i størrelse, noe som gir Skyrims skoger en mer oppslukende følelse.

Fabled Forests of Mythic Proportions er en annen versjon av samme mod, som tar skaleringen av trærne til et fantastisk nivå. Gå deg vill i en tett labyrint av trær som klatrer like høyt som de høyeste bygningene i Skyrim.

Se et klipp fra Riverwood med modden installert nedenfor: