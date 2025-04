Skyverse omdøpt Everwind og bekrefter sin ankomst på konsoller

Enjoy Studio og Bohemia Interactive har brutt stillheten rundt Skyverse for å dele noen store nyheter. Den første og kanskje viktigste er at Skyverse nå er kjent som Everwind, etter en mindre varemerketvist.

"For noen uker siden ble varemerkesøknaden vår bestridt. Selv om det juridiske problemet kunne ha blitt løst gjennom en langvarig rettsprosess, bestemte vi oss for ikke å gå videre med det, ettersom det ville forsinke lanseringen av spillet til spillerne betydelig. Med tanke på at utviklingen går godt fremover, og at vi ønsker å gi spillerne Everwind så snart som mulig, har vi bestemt oss for å gå videre med et nytt navn," sier Michał Baraniak, administrerende direktør i Enjoy Studio S.A. "Vi mener også at det nye navnet representerer verdenen og visjonen vår mye bedre, slik at vi kan fokusere fullt og helt på å skape en best mulig opplevelse for fellesskapet vårt."

Everwind, som det nå skal hete, er et åpent eventyrspill med enkel Minecraft-lignende grafikk der vi utforsker en enorm fantasiverden full av både hemmeligheter og farer. Prosjektet utvikler seg sakte, ettersom teamet fortsetter å jobbe med den visuelle og kreative retningen.

I tillegg til denne datoendringen har Enjoy Studio sluppet en ny gameplay-trailer, som du kan se nedenfor. Og du kan også sjekke ut intervjuet vårt med studioet på den siste Gamescom, som du også kan se nedenfor.

HQ