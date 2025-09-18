Slå deg løs i Borderlands 4 - tilgjengelig nå på PC, PS5 og Series X/S

Kairos kaller. Det er tid for et nytt Vault Hunting-eventyr, ettersom Gearbox Software har lansert Borderlands 4 på PC, PS5 og Xbox Series X/S, etterfulgt av en Nintendo Switch 2-debut 3. oktober.

Dette kapittelet av historien, som foregår på den fjerne og svært fiendtlige planeten Kairos, følger en helt ny samling Vault Hunters mens de reiser rundt omkring og hjelper lokalbefolkningen - og noen kjente fjes - i deres forsøk på å kvitte planeten med dens hensynsløse diktator og hans brutale løytnanter.

Med utgivelsen her nå, har vi tatt en titt på spillet og fremhever en håndfull grunner til at Borderlands 4 er et must-play-spill i september. Med fokus på den spektakulære historien, det uforglemmelige kaoset, den utvidede utforskningen, det samarbeidende kaoset og mer, peker vi ut bare noen få av de mange grunnene til at Borderlands 4 er et av de største spillene i 2025.

Ikke gå glipp av hele videoen for å se nøyaktig hvorfor du burde være begeistret for å bli en badass i Borderlands 4 og for å bryte deg løs fra lenkene til Kairos' tyranniske diktator, Timekeeper, nå som Borderlands 4 er tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X/S, og Nintendo Switch 2 den 3. oktober.