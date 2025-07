Slasher Trash: Den ultimate dokumentaren for slasherfanatikere

HQ

For de av oss som vokste opp med de forbudte VHS-coverne i den lokale videobutikken på 80- og 90-tallet, kommer Slasher Trash som den ultimate hyllesten til sjangeren vi elsker, slashere. Men ikke hvilke som helst slashere. Vi snakker om de billigste, sleipeste, mest beryktede produksjonene, de som levde og døde på grunn av sine glorete omslag, mens selve filmene ofte lot ... mye igjen å ønske.

Med intervjuer av regissører, SFX-legender, B-filmskuespillere og skrekkeksperter er Slasher Trash et skamløst, nostalgisk kjærlighetsbrev til en bloddryppende sjanger. Bak står et lidenskapelig team av fans og filmskapere, støttet av sjeldne arkivopptak, klipp bak kulissene og massevis av VHS-sjarm.

I likhet med In Search of Darkness, The Last Action Heroes og TerrorBytes er denne dokumentaren et must for alle ekte skrekknerder. Slasher Trash er for tiden i postproduksjon, og er allerede tilgjengelig for forhåndsbestilling, med fordeler som Blu-ray, T-skjorter, plakater og mer for de som er tidlig ute med å støtte.

Se traileren nedenfor og støtt prosjektet Her.