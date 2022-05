Kortspill er fortsatt en populær sjanger å satse på i dagens spillklima, og det nyeste eventyret annonsert i den kategorien går under navnet Wildfrost. I dette snødekte kortspillet får vi samle forskjellige monstre og bygge vår perfekte samling for å kunne ta tilbake en verden som har gått tapt til den såkalte villfrosten. Spillet sammenliknes med spill som Slay the Spire, og blir lansert for Nintendo Switch og PC på slutten av året.