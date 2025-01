Sleeping Dogs-filmen er død

HQ

Filmen Sleeping Dogs, som først ble annonsert i 2017, er offisielt ikke lenger under arbeid. Donnie Yen ble signert for å spille hovedpersonen Wei Shen tilbake i 2017, en mann som returnerer til Hong Kong etter å ha tilbrakt mange år som politimann i USA for å gå undercover i byens kriminelle gjenger.

I en samtale med Polygon avslørte Yen at spilltilpasningen er død, til tross for hans innsats for å sette den ut i livet. "Jeg brukte mye tid og gjorde mye arbeid med disse produsentene, og jeg investerte til og med noen av mine egne penger i å skaffe utkastene og noen av rettighetene," sa han. "Jeg ventet i årevis. I årevis. Og jeg har virkelig lyst til å gjøre det. Jeg har alle disse visjonene i hodet mitt, og dessverre... Jeg vet ikke, du vet hvordan Hollywood er, ikke sant? Jeg brukte mange, mange år på det. Det var en uheldig ting."

Med tanke på at vi ikke har hørt noe om filmen på en stund, vil dette neppe være overraskende for mange fans, men det kommer likevel til å være skuffende nyheter. Som et av de GTA-lignende spillene som virkelig skiller seg ut på egen hånd, har Sleeping Dogs skåret ut en fanbase i over et tiår nå, og det er veldig synd at det ikke ble gjort mer med IP-en.