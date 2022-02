Slettet tweet indikerer at Kenobi-serien har premiere i mai

HQ

Det er lenge siden vi sist fikk se Ewan McGregor og Hayden Christensen i en Star Wars-produksjon (Episode III: Revenge of the Sith fra 2005), men heldigvis vil serien Obi-Wan Kenobi på Disney+ gi oss et gjensyn med begge to når den slippes på strømmetjenesten. Men når har den premiere da? En nylig slettet tweet fra Disney-sjef Brandon San Giovanni indikerer at den får premiere i mai.

Twitter-innlegget lød: "Our very own Obi-Wan wi[ll] be saying "hello, there," on Disney+... May 2022."

Men innlegget er altså fjernet og San Giovannis konto har blitt privat, men The Hollywood Reporter hevder at deres egne kilder kan bekrefte ryktet. Noen dato for serien ble dog ikke nevnt, men den 4. mai er som kjent den offisielle Star Wars-dagen, så det kan jo tenkes at serien har premiere da.