Slightly Mad-sjefen har forlatt selskapet

Slightly Mad Studios' historie har vært akkurat som navnet foreskriver. De jobbet på et tidspunkt på deres helt egen konsoll, for så å avlyse den, og så bli kjøpt av EA gjennom det store Codemasters-oppkjøpet.

Alt dette leder oss til i dag, hvor CEO og grunnlegger Ian Bell har valgt å trekke seg helt fra Slightly Mad. I en uttalelse til Games Industry bekrefter han sin avskjed, og sier følgende:

"After more than a decade in the driving seat of Slightly Mad Studios, today we are sad to announce that Ian Bell will be leaving his role at SMS and Electronic Arts. As CEO of Slightly Mad Studios, Ian was a visionary and an innovator, pioneering not only a new era in racing simulation but also reimagining how games are funded and produced. We wish Ian the best as he moves on and thank him for his contribution to EA, Codemasters, SMS, and the wider industry."

Eksakt hva Bell skal gjøre videre gjenstår å se, og vi vet faktisk heller ikke hva fremtiden bringer for Slightly Mad - dog antar vi at de jobber på et nytt Project Cars.