Slik begynner historien i Visions of Mana

Square Enix leverte en av de vakreste trailerne under The Game Awards i forrige uke med annonseringen av Visions of Mana, en ny tittel i den klassiske Mana-serien. Eventyret ser ut til å by på sanntidskamper, flere ulike biomer å utforske og massevis av fiender og monstre.

Bortsett fra at hovedpersonen heter Val og må reise til Mana-treet for å forynge Mana-strømmen vet vi ikke så mye om kampanjen. Square Enix har tydeligvis hørt alle stemmene som roper etter mer informasjon, og har derfor delt begynnelsen på dette nye eventyret i et X-innlegg. Her er hva som står der, og spoileradvarsler er unødvendige ettersom det handler spesifikt om starten på historien:

"I Tianeea, Ildlandsbyen, forbereder alle seg på å feire feenes ankomst og utnevnelsen av en "alm." Hvert fjerde år blir almene fra hele verden valgt ut til å reise til Mana-treet og forynge strømmen av manakraft. Det velges også en sjelevakt som skal sørge for at almenes pilegrimsreise går trygt. Val er en av disse vokterne.

På dagen for feens ankomst tar Val med seg sin barndomsvenn til festivalen. Mens solen går ned under horisonten, venter alle tilskuerne spent i håp om å bli utvalgt som alm. Til slutt stiger feen ned foran Vals venninne og utnevner henne til Ildens alm.

Landsbyboerne tar avskjed med dem begge og ber for at de skal lykkes når de begir seg ut på sitt livs eventyr."

Visions of Mana lanseres til PC, PlayStation og Xbox Series S/X i løpet av neste år.