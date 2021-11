Slik blir Battlefield 2042 bedre fremover

HQ

For meg høres det ut som om veldig mange var langt fra imponerte over betaene Battlefield 2042 hadde, så det er ikke overraskende at klagene har fortsatt etter lansering også. Heldigvis høres det ut som om DICE og kompani jobber på spreng for å gjøre spillet langt bedre.

Utviklerne har offentliggjort en ganske lang melding hvor de går nærmere inn på hvilke oppdateringer og forbedringer vi kan se frem til i Battlefield 2042 fremover. Der gjentar de at en ny oppdatering blir tilgjengelig på torsdag, og at denne blant annet vil fikse problemet som gjør at man ikke spawner med ønsket loadout noen ganger, problemet med at enkelte våpen har ekstremt stor skuddspredning, gjør Hovercraft og Nightbirds 20mm-kanoner mindre effektive og pusser litt på gjenopplivningssystemet slik at man plutselig ikke blir liggende unaturlige lenge.

Deretter kommer spillets største oppdatering en gang i starten av desember. Denne skal ta for seg problemene mange PC-spillere har etter å ha justert siktefølsomheten, gjøre det lettere å tilpasse våpnene våre raskere, forbedre matchmakingen, introdusere ukentlige oppdrag, endre ekstremt mange våpen og veldig mye mer du kan lese mer detaljert om i linken.