Slik blokkerer du shorts på iPhone og Android

Kort videoinnhold har blitt veldig populært, men ikke alle ønsker å bruke det. Problemet er at du blir møtt med Shorts så snart du starter YouTube-appen. Som rapportert av Life Hacker, er det en måte å blokkere Shorts på, men det krever litt tenkning fra brukerens side.

Tilbake i oktober la YouTube til et alternativ for å begrense tiden du ser på Shorts. Men det laveste du kunne gå med tidtakeren var 15 minutter, slik at du fortsatt kunne se Shorts når du startet appen. Nå legger YouTube til et nytt "0 minutter"-alternativ for Shorts-tidsstyringsfunksjonen. Så du kan ikke bare slå av og på et alternativ for å deaktivere Shorts helt, men det er fortsatt en måte å gjøre det på. Hvis du setter tidsbegrensningen til "0 minutter", fjernes også Shorts fra hovedfeeden din. Du vil fortsatt se en Shorts-fane, og hvis du trykker på en Short fra en profil, vil du se et alternativ for å ignorere grensen for dagen.

Og hvordan blokkerer du shorts i YouTube-appen på iPhone og Android? Åpne YouTube-appen, gå til Profil-fanen, trykk på Innstillinger-ikonet øverst på verktøylinjen, og velg Tidsstyring. Aktiver deretter Shorts feed limit-funksjonen, og velg deretter "0 minutter" -alternativet.

YouTube legger til denne funksjonen sakte over hele verden, så det kan ta en stund før alle kan bruke den.