Slik bruker The Medium PlayStation 5 sin DualSense

Etter en liten stund med klare indikasjoner bekreftet Bloober Team i juni at The Medium skal bli tilgjengelig på PlayStation 5 den 3. september. Den gang sa de bare at denne utgaven vil utnytte DualSense-kontrollerens haptiske feedback og adaptive skulderknapper på uspesifikke måter, men nå som lanseringen nærmer seg er det tid for detaljer.

I dagens trailer viser og forklarer en av utviklerne flere av måtene The Medium bruker DualSense-kontrolleren på. Blant annet får vi vite at skulderknappene vil gjøre mer motstand når du bygger opp såkalt "Spirit Charge", at man vil kjenne spesifikke vibrasjoner når noe kolliderer med skjoldet til Marianne, at man kan bruke bevegelseskontrollene til å studere gjenstander, at høytaleren vil gjøre enkelte handlinger mer innlevende ved å spille av lyder og at lyset vil oppføre seg akkurat som lommelykten.