Slik får du Spider-Man: Remastered på PlayStation 5

Insomniac og Sony kunne endelig bekrefte at Spider-Man vil pusses opp på PlayStation 5 under forrige ukes PlayStation 5 Showcase, og selv om selskapene ikke sa det spesifikt virket det som om man måtte kjøpe Ultimate-utgaven av Spider-Man: Miles Morales for å få remasteren. Vi som allerede eier PS4-utgaven ville altså tilsynelatende ikke få oppgradere gratis, men det er alltid greit å være sikker. Jeg sendte derfor en mail til Sony for å spørre om en klargjøring angående dette og om de som kjøper Miles Morales på PS4 må betale hele summen for Ultimate Edition om de etter hvert ønsker å oppgradere til den kommende konsollen. Som forventet gir svaret både dårlig og godt nytt:

"Marvel's Spider-Man: Remastered er en forbedret utgave av Marvel's Spider-Man, og er kun inkludert i Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition for PlayStation 5. I tillegg kan de som kjøper Marvel's Spider-Man: Miles Morales på PlayStation 4 oppgradere til PlayStation 5-utgaven uten å betale noe ekstra, samt ta nytte av en betalt oppgradering som koster $20 for å laste ned Marvel's Spider-Man: Remastered.

Det er foreløpig ingen planer om å tilby Marvel's-Spider-Man: Remastered som et enkeltstående spill. PlayStation 4-utgaven av Marvel's Spider-Man kan fortsatt spilles på PS5 takket være bakoverkompatibilitet. PlayStation 4-spillere som eier Marvel's Spider-Man kan kjøpe Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition for å få Marvel's Spider-Man: Remastered til PlayStation 5."

Enkelt sagt må du altså eie Spider-Man: Miles Morales på en eller annen måte for å spille den forbedrede utgaven av Spider-Man som byr på mye bedre teksturer, penere hud og hår på figurer, ekstra korte lastetider, høyere bildeoppdatering, nye drakter og mer.