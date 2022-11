Slik fikk John McTavish kallenavnet "Soap"

HQ

Selv om Soap McTavish har blitt en ikonisk spillkarakter, er det svært få av oss som aner hvorfor karakteren har et så latterlig navn. Men det viser seg å være en veldig god grunn til dette.

Som en del av biografien hans i Call of Duty: Modern Warfare II ble John McTavish kjent som Soap på grunn av sin utmerkede evne til å rense steder for fiender. Biografien lyder: "He earned the nickname 'Soap' for cleaning house with remarkable speed and accuracy in room clearance techniques and urban warfare tactics."

Kort fortalt er det en ganske god bakgrunn til navnet, som gir litt ekstra dybde til den ikoniske karakteren.

