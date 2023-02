Slik fjernet The Mandalorian-forfattere Cara Dune fra showet

HQ

Gina Caranos Cara Dune dukket hyppig opp i de to første sesongene av The Mandalorian, men etter skuespillerens politisk ufølsomme uttalelser der det så ut til at hun sammenlignet kritikken av amerikanske konservative med forfølgelsen av jødiske mennesker under Holocaust ble hun droppet fra showet.

Dette skapte litt av et problem for The Mandalorians forfattere, som Dave Filoni og Rick Famuyiwa fortalte Deadline. Det ser ut til at selv om ideen om å adressere Dunes avgang var en idé kastet rundt i forfatterrommet, bestemte de seg til slutt bare for å gå videre uten å påpeke den manglende karakteren.

"Sesong 3 handler hovedsakelig om mandalorianere og den mandaloriske sagaen, den mandaloriske fortellingen," sa Dave Filoni. "(Det er) forskjellige karakterer [Din Djarin har] møtt siden Bo-Katan (som) er mye mer fremtredende, noe som gir mening for hvilken retning historien hans går, og da spesielt ham og Grogu."

Det ser da ut til at Cara Dune ganske enkelt ble fjernet fra showet, ettersom karakterens hennes rett og slett ikke stemte overens med historien The Mandalorian sesong 3 prøver å fortelle.

The Mandalorian sesong 3 starter på Disney+ i morgen. Vil du se på?