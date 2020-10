Slik fungerer PlayStation 4-spill på PlayStation 5

Du ser på Annonser

PlayStation 5-arkitekten Mark Cerny skapte totalt kaos da han ga oss de første detaljene om den kommende konsollen i mars da han vagt sa at de fleste PlayStation 4-spill vil fungere på PlayStation 5, og at enkelte av dem vil bli enda bedre på den sterkeste konsollen. Hvilke spill vil ikke støttes? Må man eie et spill fysisk for å spille det på PS5? Disse var bare noen av spørsmålene mange endte opp med, og nå har vi endelig fått svar på noen av dem.

Helt ut av intet har nemlig Sony sin kundeservice-nettside blitt oppdatert med informasjon om hvordan bakoverkompatibilitet vil fungere på PlayStation 5. Der gjør det blant annet fullstendig klart at det er et ekstremt fåtall PlayStation 4-spill som ikke vil fungere på PS5, og faktisk har de en forløpig meget kort liste over spill som ikke kan bli med over:



DWVR



Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One



TT Isle of Man - Ride on the Edge 2



Just Deal With It!



Shadow Complex Remastered



Robinson: The Journey



We Sing



Hitman Go: Definitive Edition



Shadwen



Joe's Diner



Der er det i alle fall bare Hitman Go, Shadow Complex og til en viss grad Robinson: The Journey jeg vil savne litt, så det er ikke verst. De advarer uansett om at enkelte funksjoner kanskje ikke vil fungere som vanlig for et bittelite utvalg spill på PS5, og at det er en viss mulighet for at enkelte ikke vil kjøre som normalt. På den annen side vil som kjent noen spill også se bedre ut takket være konsollens Game Boost-modus, så det høres enkelt sagt ut som meldingene vi fikk før PS4 Pro ble lansert.

Samtidig bekreftes det at du alltid må ha den fysiske utgaven av et PS4-spill i diskdrevet til PS5 om du ønsker å spille det og ikke eier det digitalt, mens digitale utgaver selvsagt kan lastes ned eller overføres på vanlig måte.