Slik kan et moderne Toy Story-spill se ut

Som du sikkert vet er en femte Toy Story-film på vei, med planlagt premiere i 2026. Men så vidt vi vet er det ikke noe spill under utvikling, selv om Toy Story virker svært godt egnet for et variert eventyr med flere ulike spillelementer.

Nå har YouTube-kontoen TeaserPlay, som er kjent for å lage konseptuelle spill for å vise hvordan det kan se ut, tolket et moderne Toy Story laget med Unreal Engine 5. I videoen nedenfor får vi se Woody utforske miljøer både innendørs og ute i det fri, og vi får også se Buzz fly rundt.

Sjekk den selv og begynn å sørge over at dette bare er en fantasitolkning og dermed ikke noe spill vi noen gang kommer til å oppleve.