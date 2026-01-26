Slik kunne Metal Gear-figurer ha sett ut som Mega Man X-sjefer

HQ

Karakterer som Sniper Wolf, Psycho Mantis og Metal Gear Rex er selvfølgelig veldig ikoniske i Metal Gear Solid-universet, men det er ingen tvil om at navnene også ville ha passet som Mega Man X-sjefer. Nå har skaperen av det anerkjente Owlboy, Simon Stafsnes Andersen, tatt saken i egne hender.

Via Bluesky har han laget sine egne tolkninger av hvordan noen av de mest kjente kodenavnene fra Mega Gear Solid-universet kunne ha sett ut som Mega Man X-fiender, og det er mye tanke bak dem som fansen garantert vil sette pris på. Han kaller kreasjonen sin Mega Gear Solid X, og du finner den i innlegget nedenfor. Sørg for å forstørre bildet skikkelig for å se den imponerende detaljrikdommen.

Bilde fra Simon Stafsnes Andersen på Bluesky.