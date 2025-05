Slik kunne Metroid ha sett ut til Nintendo 64

HQ

Nintendos lille svarte konsoll ga oss mange flotte opplevelser, men etterlot også noen merkelige tomrom, Metroid er et av dem, for tenk deg en verden der Samus faktisk ble sluppet løs på Nintendo 64, og det er akkurat det utvikleren Luto Akino prøver å gjenskape med sitt fanprosjekt i Unity.

Med en 90-tallsestetikk og et gameplay som minner om både Super Mario 64 og The Legend of Zelda: Ocarina of Time, gir dette prosjektet oss et glimt av Metroid-eventyret vi aldri fikk oppleve på konsollen.

Ifølge produsent Yoshio Sakamoto skyldtes dette vanskeligheter med å overføre Metroids spillmekanikk til 3D, og ikke minst begrensningene til Nintendo 64-kontrolleren.

Men nå, over to tiår senere, har Akino tenkt å ta saken i egne hender. Prosjektet, som har vært under utvikling siden 2022, imponerer allerede med sin nøyaktige og moderne estetikk, og på sosiale medier har Akino delt flere bilder og videoer av spillet i bevegelse.

Så for de av oss som alltid har drømt og lurt på hvordan Metroid kunne ha sett ut for Nintendo 64, her er svaret. Nå gjenstår det å se hvor lang tid det tar før Nintendo, i sedvanlig rekkefølge, banker på døren og tvinger ham til å skrote hele greia.