Slik ser Galactus ut uten sin ikoniske hjelm

HQ

Marvels kosmiske tungvekter gjorde endelig sin store entré i The Fantastic Four: First Steps. Og Ralph Inesons versjon var fortsatt relativt tro mot tegneserien. Den ikoniske hjelmen var på plass, og filmen våget å la ham være den mytiske verdensødeleggende kjempen, i stedet for nok en høylytt CGI-skurk.

Men hva er det egentlig som skjuler seg under hjelmen? Det har vi nå fått svar på takket være The Fantastic Four: First Steps - The Art of the Movie. Og ja - det er ganske nift. Det nedstrippede designet gjør ham betraktelig mer monstrøs og nesten som tatt ut av en av Lovecrafts bøker. Det er nesten synd at han ikke tok av seg hjelmen i filmen, men - vel og merke. Sjekk det ut nedenfor.