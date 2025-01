Slik skaper du et Riot Games-knutepunkt som forener spillere

HQ

Riot Play Club-fenomenet tar Italia med storm, og beviser at gaming er mer enn bare et tidsfordriv på nettet - det er et fellesskap som også trives offline, og som samler lidenskapelige spillere av Riot Games-titler som League of Legends og VALORANT til episke offline-sammenkomster.

Med 13 klubber som allerede forener over 2000 spillere, utvides initiativet nok en gang, og åpner dørene for nye verter som er klare til å forvandle lokalene sine til pulserende knutepunkter for e-sport og kameratskap. Disse klubbene er ingen vanlige møter - de har uformelle spilløkter, turneringer, kunstkonkurranser, cosplay-utstillinger og til og med Riot-tema-godbiter, alt sammen med offisiell støtte fra Riot Games og partnere som Panini.

Hvis du har det rette stedet - 30+ deltakere, PC-er eller konsoller og en teft for samfunnsengasjement - kan du kanskje skape det neste store knutepunktet for gamere. Hvis du er i Italia, kan du klikke her for å fylle ut skjemaet for å bli en Riot Play Club. For fans andre steder, følg med - vi holder deg oppdatert om muligheter for å bli med fra andre steder i verden.

Vil du være vertskap for neste kapittel i Riots spillrevolusjon?