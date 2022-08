Slik starter Gotham Knights

HQ

Filmselskaper har etter hvert fått for vane å offentliggjøre de første minuttene av storfilmene sine i håp om å gi enda flere lyst til å se resten, noe som ikke er uvanlig i spillindustrien heller. Her kommer et eksempel.

Gotham Knights har nemlig æren av å være månedens IGN First-spill, og de starter det hele på heftig vis med å vise oss hvordan spillet starter. Eller, å si starter er en overdrivelsen siden videoen viser de første 16 minuttene etter at vi faktisk får kontrollere noen. Dermed får vi altså ikke røpet den filmatiske sekvensen som viser Batman død eller noe, noe som er ganske hyggelig for oss som hater spoilere. Om dette høres fristende ut er det bare å klikke på linken over.