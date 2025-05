Slik ville GTA VI ha sett ut hvis det hadde blitt utgitt for PS2 Grafikken er kanskje ikke like imponerende, men vi kan ikke nekte for at vi er interessert i hvordan GTA VI på PS2 ser ut.

HQ Den 26. mai 2026 dundrer Rockstar ut Grand Theft Auto VI etter 13 års ventetid, og nå har vi alle sett den siste traileren, som viser gameplay-scener, tatt opp med en PS5 og så grafisk imponerende at det nesten er litt latterlig. Men hvordan ville GTA VI sett ut hvis det hadde blitt laget med den samme grafikkteknologien som GTA: San Andreas, til PlayStation 2? Det har YouTube-kanalen Foosmoke funnet ut. Sjekk ut traileren her : <social>https://youtu.be/axZp9CH8prU?si=AAbWuX-jWtvu2mw7</social>