Slime Rancher 2 setter allerede salgsrekorder for Monomi Park

Slime Rancher 2 debuterte først som en Early Access-tittel i går, på PC og Xbox samt Game Pass. Og til tross for at dette er tilfelle, ser det ut til at den bedårende tittelen har fått en veldig god start, ettersom utvikler Monomi Parks administrerende direktør Nick Popovich har tatt til Twitter for å snakke om den vellykkede lanseringen.

"The last hour has beaten our best sales day ever at Monomi Park by a literal order of magnitude," sa Popovich.

Som fortsettelse la Popovich også til: "I had a pipe dream in my head that we could sell 100k copies of Slime Rancher 2 in the first 24 hrs if the stars aligned. And we did that in less than 6 hrs. No idea where this crazy train is headed but so grateful to have a chance to ride it. Thank you all so very much."

Vi jobber for tiden med vår anmeldelse av Slime Rancher 2.