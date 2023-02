Slime Rancher 2s Song of the Sabers-oppdateringen er her

HQ

Slime Rancher 2 har mottatt sin første store oppdatering, med tittelen 'Song of the Sabers', og det er mye ekstra innhold for fans av franchisen å synke tennene i.

Oppdateringens sentrale funksjon er et nytt sted - Powderfall Bluffs - som spillerne må oppdage inngangen til (vi hører at det er et sted i Ember Valley). Når det er vellykket vil ranchere bli transportert til en verden av forhistoriske slimes og snø, med mye å utforske og samle.

Powderfall Bluffs vil introdusere Saber Slimes og Saber Gordos for spillere å fange, samt en ny type sjeldne slim spillere må oppdage selv. I tillegg bringer øya en ny matkilde - Thundercluck Chickens og Thundercluck Chickadoos.

Breøya er også hjemsted for en rekke "aurorale anomalier" som bare vises etter mørkets frembrudd, og for å få mest mulig ut av øyas utforskning må spillerne oppsøke dem før solen står opp.

I tillegg er øya full av nye ressurser for spillere å dyrke, og bringer ny innredning, ny teknologi og oppgraderinger, samt oppdateringer til noen gamle teknologier og noen feilrettinger.