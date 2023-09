Slow Horses kommer tilbake i desember

Apple TV+ har avslørt at vi senere i år kan se frem til flere episoder av spiondramaserien Slow Horses. Til tross for at både sesong én og to debuterte i fjor har strømmeprodusenten allerede filmet og forberedt den tredje sesongen, og denne kommer på plattformen i god tid før jul.

Slow Horses Sesong 3 vil begynne å strømmes 1. desember. Det sies at serien vil starte med en premiere i to episoder og deretter gå tilbake til ukentlige nye episoder, noe som betyr at sesongen sannsynligvis vil avsluttes i begynnelsen av det nye året.

I sammendraget for den nye sesongen står det: "Et romantisk forhold i Istanbul truer med å avsløre en begravd MI5-hemmelighet i London. Når Jackson Lamb og hans team av misfits blir dratt inn i kampen, finner de seg selv fanget i en konspirasjon som truer fremtiden ikke bare for Slough House, men for MI5 selv."

Selv om vi ennå ikke har fått noen trailer for sesong 3 av Slow Horses kan du finne noen nye bilder nedenfor.