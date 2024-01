Slow Horses kommer tilbake med en femte sesong

HQ

Den tredje sesongen av Apple TV+'s elegante spiondrama, Slow Horses, debuterte og ble avsluttet i desember 2023, og det ser ut til at den var en ganske stor suksess. For selv om det allerede er gitt grønt lys for en fjerde sesong, som til og med er filmet (og utvilsomt skal lanseres i 2024), har Apple bestemt at serien også skal komme tilbake med en femte sesong.

Ifølge Variety vil Gary Oldman og mannskapet være tilbake som henholdsvis Jackson Lamb og co. når serien fortsetter å vises på strømmeplattformen Apple.

Det er ikke sagt noe om når sesong 5 kommer, ettersom alles øyne fortsatt er rettet mot sesong 4s debut for øyeblikket, men vi vet at den femte sesongen vil se ut til å tilpasse den femte boken i Mick Herrons spionageserie (London Rules), og at den vil se Slow Horses håndtere en rekke merkelige hendelser som finner sted over hele London.