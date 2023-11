Slow Horses må redde dagen ... igjen i sesong 3.

Apple har endelig sluppet en trailer for den tredje sesongen av krimserien Slow Horses. Serien kommer tilbake på Apple TV+ allerede 29. november 2023, og Gary Oldman er tilbake i rollen som Jackson Lamb, som leder en gruppe mistilpassede spioner som igjen får i oppgave å redde dagen, samtidig som de jages av MI5.

Synopsis for denne tredje sesongen av serien er som følger: "Et romantisk forhold i Istanbul truer med å avsløre en begravd MI5-hemmelighet i London. Når Jackson Lamb og hans team av misfits blir dratt inn i kampen, finner de seg selv fanget i en konspirasjon som truer fremtiden ikke bare for Slough House, men for MI5 selv."

Slow Horses har premiere 29. november med to episoder og fortsetter deretter med ukentlige utgivelser frem til finalen 29. desember, og du kan ta en titt på den tredje sesongen i traileren nedenfor.