Slow Horses står overfor sin hittil største utfordring i sesong 4

En av de mest populære seriene på Apple TV+ er uten tvil Slow Horses. Actiondramaserien er en spionasjefortelling som dreier seg om et dysfunksjonelt team av MI5-agenter som jobber i avdelingen Slow Horses for feil de har begått tidligere, og under oppsyn av den apatiske, men svært dyktige sjefen Jackson Lamb (spilt av Gary Oldman).

Slow Horses har eksistert siden begynnelsen av Apple TV+ og har i praksis blitt introdusert med en ny sesong hvert år, uten at det ser ut til å være noen planer om å stoppe med det første. Den neste kommer på plattformen i september, og i sesong 4 står gjengen overfor sin hittil tøffeste utfordring, da de skal forsøke å avdekke hemmeligheter som MI5 har begravd etter at et bombeattentat i London har satt dem ut av spill.

Mens du kan få en veldig god smak av denne historien ved å lese Mick Herrons Spook Street, boken som denne sesongen er basert på, kan du også vente til 4. september for å se den første episoden av den kommende sesongen når den debuterer på streameren. Med dette i bakhodet, sørg for å sjekke ut traileren nedenfor.