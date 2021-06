Slukk branner og redd folk i nød i Firegirl

Thunderful Publishing og Dejima Games annonserte nylig et spill kalt Firegirl, i sammenheng med eventet Guerilla Collective 2. Det beskrives som et actionredningsplattformspill med roguelite-elementer. Her spiller du som en ung brannkonstabel som har til oppgave å gjenoppbygge en lokal brannstasjon, hvor hun også blir bedt om å håndtere brennende infernoer og redde folk i en by som vil se annerledes ut hver gang du spiller.

Firegirl gir deg tre minutter på å redde så mange mennesker som mulig med hjelp av en brannøks og vannslange (som også fungerer som en jetpack). Gradvis kan du gjøre Firegirls utstyr enda mer effektiv for møter med dødelige pyromonstrene, som er ansvarlige for alle brannene. Dejima-grunnleggeren Julien Ribassin sier følgende om sitt spill:

"Firefighting is such a thrilling setup to create our vision of an action rescue platformer. We wanted to capture the sense of imminent danger that comes facing this natural disaster and translate it into a whimsical arcade adventure."

Firegirl slippes i høst til PC, PlayStation 4 og 5, Switch, Xbox One og Xbox Series. Sjekk ut de første bildene fra det tilsynelatende sjarmerende eventyret nedenfor.