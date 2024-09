Slutt med det du holder på med! Balatro har nettopp blitt lansert på mobile plattformer

HQ

Utvikleren LocalThunk har nettopp kommet med en kunngjøring som uten tvil vil endre måten vi alle pendler på for... ja, for alltid. Skaperen av det populære og enormt godt mottatte pokerrollespillet har nettopp lansert Balatro på mobile enheter, noe som betyr at du kan gå til App Store, Google Play Store og til og med Apple Arcade for å oppleve et av 2024s beste videospill.

For å markere dette øyeblikket, som uten tvil vil gjøre den siste fredagen i september 2024 til en av de minst produktive dagene gjennom tidene, har vi laget en trailer for mobillansering. Du kan se den nedenfor.