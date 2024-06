Sly Cooper-spillet blir Sonys største PS Plus Premium-klassikerlansering

Som en del av de nye PlayStation Plus Premium-katalogtilleggene for denne måneden hoppet Sly Cooper til PS5 med en port av det klassiske PS2-spillet Sly Cooper and the Thievus Raccoonus. Stealth-action-spillet har blitt den største klassiske debuten på abonnementstjenesten så langt.

Ifølge TrueTrophies har spillet gjort det 2,5 % bedre med sin debut enn The Legend of Dragoon, den tidligere rekordholderen. Det er også det åttende beste PS Plus-spillet i 2024 så langt.

Dette beviser om noe at fansen fortsatt har en stor kjærlighet til de klassiske Sly Cooper-spillene. Med litt flaks kan disse tallene vise Sony at det er fortjeneste i å gjøre en retur for vår favoritt tyvaktige vaskebjørn, men vi må se om det kommer noe ut av det.