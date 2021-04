Små Stay Puft-monstre dukker opp i ny Ghostbusters: Afterlife-video

Du ser på Annonser

Det er lenge siden Ghostbusters: Afterlife ble annonsert, men på grunn av pandemien har premieren flere ganger blitt flyttet. Sony Pictures Entertainment ønsker dog å sørge for at vi ikke glemmer filmen og har nå sluppet en ny video der vi får stifte bekjentskap med marshmallowmonstrene Mini-Pufts.

Her får vi se Paul Rudds karakter i filmen som går i en butikk for å handle is, da han legger merke til en pose marshmallows som beveger på seg og avslører de små tassene. Du finner videoen nedenfor, og forutsatt at det ikke blir flere forsinkleser kommer Ghostbusters: Afterlife til å ha premiere den 11. november i år.

Du ser på Annonser