Smallvilles medskaper tilskriver DC Universe shake-up som grunn for animert spinoff skrinlegging

Under den tidligere DC Extended Universe -æraen var det mange forskjellige DC-prosjekter av varierende kvalitet. I tillegg til det store filmuniverset var det også en rekke serier som CW sparket ut som en del av Arrowverse, og dette kommer i tillegg til utallige animerte prosjekter. Men helt siden James Gunn og Peter Safran overtok DC Studios, har mye av dette fettet blitt kuttet bort, alt i et forsøk på å reboote og reposisjonere DC på den globale scenen.

I den forbindelse var det planer om å fortsette Smallville -serien med en animert spinoff, men dette ser nå svært usannsynlig ut. Dette har blitt bekreftet av seriens medskaper Alfred Gough, som da han snakket til Talk Ville podcast hadde følgende å si :

"Warner har åpenbart gått gjennom mye, og jeg tror det faktum at de er i ferd med å reboote 'Superman' igjen, dessverre, tror jeg, holder vår ting av bordet for en stund. Alt kommer i en eller annen form, jeg leste her om dagen at de er i ferd med å reboote 'Buffy' for Hulu."

Han fortsetter videre med å legge til: "Det er det som er problemet, jeg tror problemet med de fleste prosjekter under utvikling i et hvilket som helst studio og/eller nettverk er regimeskifte."

Hvis du var interessert i å se hvor dette prosjektet kunne ha tatt veien, må du ikke holde pusten lenger. Men hvis du er ute etter mer Man of Steel -innhold, må du holde utkikk etter Gunns Superman i juli, som vil starte den nye, bredere DC Universe.