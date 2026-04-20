Smarttelefonbrukere er ofte svært merkevarelojale

Folk har for vane å være lojale mot et merke når det gjelder smarttelefoner. Ifølge en ny undersøkelse utført av Sell Cell, og rapportert av Android Authority, er lojaliteten til iPhone 96,4 %, mens lojaliteten til Android er 86,4 %. Undersøkelsen ble gjennomført med mer enn 5000 amerikanske smarttelefonbrukere.

Men det må likevel bemerkes at flere Android-brukere (13,6 %) er villige til å bytte sammenlignet med Apple-brukere (3,6 %). Dette skyldes sannsynligvis at Android-brukere kan hoppe fra Samsung til Pixel til Sony eller et annet merke og fortsatt forbli Android-brukere, men det samme gjelder ikke for en iPhone-eier, som må legge Apple bak seg ved å bytte.

Så hvor ville folk bytte når de vurderer sitt neste kjøp? 31,5 % sier Samsung, 26,8 % sier iPhone og 21,2 % sier Google Pixel.