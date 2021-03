Smash Legends' Early Access-build har utvidet til Europa og Canada på mobil og PC

Du ser på Annonser

Smash Legends, den etterlengtede tre-minutters brawleren fra LINE Games og utvikleren 5minlab, har nettopp ankommet Canada og Euripa. Du kan spillet den i soft-launch på iOS og Android, eller Early Access på PC.

Løst basert på Super Smash Bros-malen, ser Smash Legends deg prøve å få motstanderne dine ut av en svevende arena ved hjelp av tegneserievold. Hvis du lykkes, kan de fremdeles komme tilbake til kampen avhengig av deres utstrakte distanse og HP. Og etter tre minutter er det hele slutt uansett.

Det er seks moduser akkurat nå, fra 1v1 Duel-modus til den kaotiske free-for-all Battle Royale-modusen, der åtte spillere slåss om å bli den siste gjenstående. Inkludert er også en håndfull 3v3-moduser og den nye firespillers Harvest-modusen, som innebærer høsting av frukt. (Ja, faktisk.)

Gjennom det hele er det et party-system som lar deg chatte og dele meldinger med vennene dine i spillet, enten du inviterte dem på sosiale medier eller ble venner med dem gjennom Smash Legends.

Fighterne i Smash Legends kalles Legends, og de er alle basert på eventyrfigurer. Hele spillets setting er også eventyrinspirert, og finner sted i et fantasikongedømme kalt Library World.

Legends går igjennom Library World på vei til å vises i eventyrene vi alle kjenner og elsker. men systemet har gått i stykker, og legendene begynt å slåss uten stopp.

For å løse situasjonen og få historiene til å flyte igjen, bestemmer de vise eldste i Library World at Legends skal avgjøre deres disputser i organisert, rasjonell kamp med skikkelige regler og forskrifter.

Alt du trenger å gjøre er å velge en legende og begynne å svinge våpnet. Hver og en komer med sine egne bevegelser og ferdigheter, så vel som sin egen personlighet og bakgrunnshistorie. Men uansett hvilken du velger, er kontrollene enkle og intuitive på tvers av smarttelefoner og PC.

Smash Legends ser ut til å kunne bli en hit når det ankommer i første halvdel av 2021. Hvis du er heldig nok til å bo i Europa eller Canada, kan du få litt øvelse før lansering.

Last ned Smash Legends gratis akkurat nå via App Store, Google Play eller Steam. Global forhåndsregistrering er også tilgjengelig her.