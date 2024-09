Smile 2 Traileren er full av skrekk og uhyggelige smil

HQ

Smile 2 har gjort sin tilstedeværelse kjent når vi skifter fra sommer til skummel sesong. Den første traileren for den kommende filmen vil virke kjent for fans av den originale skrekkhiten. Vi åpner med Naomi Scott, som spiller popstjernen Skye Riley, som ser sin tidligere venn ta livet av seg foran henne med et smil om munnen.

Deretter ser den smilende demonen Riley som sitt neste mål. Smile-demonen vil smitte alle som ser sitt forrige offer begå selvmord, så den håper at den kan få en hel rekke nye ofre hvis Riley avslutter sitt eget liv på scenen.

I traileren ser vi mange skumle smilende mennesker, noe det ser ut til at denne filmen kommer til å lene seg mye på. Vi fikk også bekreftelse på at den ville være på kino den 18. oktober, et perfekt tidspunkt for skrekk.