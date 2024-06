Smite 2 åpner dørene permanent i slutten av august

HQ

Titan Forge Games har stadig vist frem mer og mer av Smite 2, slik at spillerne kan oppleve spillet og dele viktige tilbakemeldinger etter en rekke Closed Alpha -helger i løpet av de siste månedene. Men utvikleren lovet også at en 24/7-utgivelse var på vei, noe som betyr at til tross for at spillet fortsatt er i alfa, vil det alltid være spillbart for de som har plukket opp Founder's Edition.

Vi vet nå at denne datoen er satt til 27. august. Titan Forge bekrefter så mye i en ny utviklervideo, der de avslører at de i løpet av et par måneder før denne datoen vil "ta litt ekstra tid til å implementere TONER av endringer basert på tilbakemeldingene dine". Dette inkluderer forbedring av konsollkontrollene, forbedring av tempoet i Conquest -spillingen, reduksjon av treghet og klumpete spilling, og mer. Du kan se hele listen over planlagte endringer her.

Dette kommer en måned senere enn Titan Forge forventet, ettersom utvikleren ønsket å ta litt ekstra tid til å ta hensyn til ytterligere tilbakemeldinger. Når det gjelder en Closed Beta ankomst, er dette planlagt å være i slutten av 2024, med en full gratis å spille Open Beta en gang i 2025.